Перепутали фото: Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве сообщил об ошибке

Ему вменяют подрыв машины в Москве

На фотоснимке, распространяемом в интернете и средствах массовой информации как изображение Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины в Москве, на самом деле изображен не он. Такое заявление сделал брат Серебрякова.

Мужчина рассказал о несоответствиях не только со снимком — в он также отметил, что "возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата".

Брат рассказал, что до сих пор не может дозвониться до своего родственника, сообщает РИА Новости.

Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке. Примечательно, что в социальных сетях его имя написано на украинском языке. В Турцию, где его задержали после подрыва машины в Москве, он въехал в качестве туриста.

Подозреваемый, как рассказали источники, снимал квартиру в Пресненском районе. Соседи утверждают, что мужчина был тихий, интеллигентный и ни в каких скандалах до этого замечен не был. Однако нашлись и те, кто назвал Серебрякова странным.

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