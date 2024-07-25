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Пресс-секретарь Белого дома схлестнулась с журналистом из-за здоровья Байдена

09:17
  • четверг
  • 25 июля 2024

Многие сомневаются, что политик продержится до конца срока

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга в среду, 24 июля, поспорила с журналистом Питером Дуси о состоянии президента Джо Байдена.
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Дуси стал интересоваться когнитивными способностями главы государства и поинтересовался, кто приказал чиновникам в Белом доме "покрывать" главу государства с его ухудшающимся здоровьем.

Жан-Пьер попыталась вклиниться в высказывание журналиста, заявив, что этот нарратив нравится критикам Байдена, однако Дуси задал вопросы до конца. После этого спикер Белого дома заверила, что никакого покрывательства не было.

Перепалка продолжилась, участники диалога еще несколько раз перебивали друг друга. В завершение Дуси поинтересовался именами демократов, которые удивили ее тем, что "ударили президента Байдена в спину". Однако Жан-Пьер заявила, что ей больше нечего сказать, сообщает РИА Новости.

Джо Байден постоянно попадал в нелепые ситуации, допускал странные поступки и высказывания. Окружающие списывали это на преклонный возраст, многие требовали обследовать когнитивные способности политика, чтобы выяснить, способен ли он и дальше и исполнять президентские обязанности.

Газета Daily Mail писала, что "общественность вовсю строит догадки, однако ни Байден, ни его команда никогда не подтверждали и даже не допускали наличие у него болезни Паркинсона".

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