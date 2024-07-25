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Российская ракета поразила состав с бронетехникой ВСУ

09:02
  • четверг
  • 25 июля 2024

Удар нанесен по железнодорожной станции в Черкасской области

Железнодорожный состав с военной техникой поражен ударом ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, прилетело по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области.

Российские военные ударили по складам с ракетами в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению нацистских группировок под Харьковом

Лебедев уточнил, что взрыв прогремел в стороне железнодорожной станции Тараса Шевченко. Местные жители рассказали, что прилетело в железнодорожный состав с военной техникой. Платформы были затянуты брезентом, из-под которого виднелись траки, так что техника была гусеничная.

Также подполье сообщило об ударе по пригороду Харькова. По данным Лебедева, зафиксировано два прилета. За первым мощным взрывом последовала детонация, после второго к месту происшествия выехало множество карет скорой помощи, передает РИА Новости.

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