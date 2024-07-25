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Обвиняемого в попытке отравить своих родителей жителя Балашихи уличили в убийстве друга

09:16
  • четверг
  • 25 июля 2024

Проверяется его причастность еще к пяти аналогичным преступлениям

Жителю Балашихи, который травил мать и отчима, предъявили обвинение в покушении на их убийство.

Молодой человек во всем сознался. Кроме того, следователи возбудили еще уголовное дело – выяснилось, что мужчина причастен к убийству своего друга тоже путем отравления. По версии следствия, 3 февраля злоумышленник угостил его морсом с химическим веществом. Потерпевший не выжил.

В настоящий момент следователи проверяют причастность мужчины еще к пяти эпизодам отравлений людей из его близкого окружения. Четверо из них остались живы.

О жутком случае стало известно 19 июля. 25-летний молодой человек на протяжении полугода травил родную мать и отчима. Пожилые люди ходили по врачам, но те не могли установить причину недомогания и предложили обратиться в полицию. Благодаря камере скрытого видеонаблюдения удалось выяснить, что родственник подсыпал яд в еду и отравлял продукты. Все это он делал ради квартиры.

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