Лето в Москве: какие старинные предметы можно найти на винтажном маркете

Он работает на Чистопрудном бульваре

На протяжении двух месяцев на Чистопрудном бульваре работает винтажный маркет в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Он будет открыт до 8 сентября.

За это время российские коллекционеры продали более 27 тысяч антикварных предметов мебели, посуды, пластинок, открыток и украшений. Среди самых интересных приобретений москвичей дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья, а также редчайшая брошь ювелирного завода "Красная Пресня" со вставками из матового стекла.

Длинные прилавки, каждый из которых как маленький антикварный магазин, давно полюбились москвичам. Посетителей здесь много в любой день недели. Они слушают старые пластинки, рассматривают пожелтевшие открытки, выбирают посуду. Самая интересная из проданных чашек произведена Кузнецовским фарфоровым заводом в 1920-е годы. Это период конструктивизма — направления, которое подарил миру Советский Союз. Тогда даже на посуде изображались круги, овалы и треугольники, а также красный клин, который бьет белых.

Коллекционер Марина Горобец-Легостаева отметила, что фарфора того периода осталось очень мало.

Он был тонким, мало что уцелело после Великой Отечественной войны. Людям было не до посуды. И каждый раз, когда мне в руки попадает такая вещь, украшенная ручной росписью и аэрографией, я долго думаю, прежде чем ее продать. Еще один предмет обихода, с которым ей было сложно расстаться, — это дореволюционная рюмка-муха. Такие возникли при Петре I. По легенде, он велел наливать во всех трактирах первую рюмку бесплатно. Считалось, что так клиент непременно задержится и закажет вторую. Но трактирщики идею не одобрили и изобрели рюмку всего на 10–15 граммов, в которой, как тогда говорили, "только мух топить".

О посуде совсем других объемов рассказывает еще одна участница винтажного маркета Евгения Высоцкая. Она вспоминает таз для варки варенья XIX века, который приобрела московская хозяйка.

В позапрошлом веке варенье принято было готовить только в медных или латунных тазах. Выбирали самый большой таз, чтобы за один раз сварить много лакомства и заготовить его на зиму. У хозяек их было несколько: для приготовления варенья из яблок, груш, вишни, слив, крыжовника и малины использовалась разная посуда. Недаром они имеют узнаваемую форму, благодаря которой пенка выкипала сама, ее не нужно было удалять вручную.

О других любимых предметах российских женщин рассказывает Людмила Ненашева. Она коллекционирует драгоценности, относящиеся к золотому веку Голливуда.

В числе проданных ею на винтажном маркете вещей — знаковая брошь фирмы "Трифари", которую изображали на рекламных плакатах компании в 1950-1960-х годах. Для “фабрики грез” создавались специальные очень яркие, детально проработанные драгоценности, которые бы идеально смотрелись на крупных планах в кадре. Такое явление могло возникнуть только в золотой век Голливуда. В этот период активно проводились эксперименты с материалами. Неудивительно, что к 1930 году компания “Трифари” стала вторым по величине ювелирным домом в Америке.

Но еще большую ценность имеют отечественные винтажные украшения. Их производилось не так много, потому за по-настоящему качественными знатоки охотятся.

Например, за продукцией приволжской фабрики "Красная Пресня", где разрабатывались собственные технологии. На винтажном маркете была продана редкая брошь в виде металлической мухи. Большинство ранних украшений этого производителя содержит вставки из художественного стекла. В этом вопросе завод "Красная Пресня" достиг высот: стекло было как матовое, так и прозрачное.

Для тех, кто проводит лето в Москве, столичные власти организовывают множество интересных активностей и развлечений. Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы — о том, чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

А столица тем временем начинает готовиться к своему главному празднику — Дню города. 877-летие Москвы будут отмечать 7 и 8 сентября. Праздничные мероприятия пройдут во всех административных округах города, площадки будут работать для посетителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

Также сообщалось, что в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" Комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит мультимедийную экспозицию "Город будущего". Благодаря современным технологиям гости смогут погрузиться в мир будущего. Они узнают, какие знаковые объекты появятся в городе.

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