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Удар "Искандера" уничтожил до 100 боевиков ВСУ и наемников в Харькове

09:29
  • четверг
  • 25 июля 2024

В числе ликвидированных – иностранные инструкторы

Удар по пункту временной дислокации иностранных наемников нанес комплекс "Искандер-М". Западные специалисты располагались в здании строительной компании в промышленной зоне Харькова, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, взрывом уничтожено около 100 военных. В их числе - 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее подпольщики сообщали о двух мощных взрывах с детонацией в промзоне Харькова. По данным подполья, после второго взрыва к месту происшествия направилось множество карет скорой помощи.

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