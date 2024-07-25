Удар "Искандера" уничтожил до 100 боевиков ВСУ и наемников в Харькове

В числе ликвидированных – иностранные инструкторы

Удар по пункту временной дислокации иностранных наемников нанес комплекс "Искандер-М". Западные специалисты располагались в здании строительной компании в промышленной зоне Харькова, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, взрывом уничтожено около 100 военных. В их числе - 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее подпольщики сообщали о двух мощных взрывах с детонацией в промзоне Харькова. По данным подполья, после второго взрыва к месту происшествия направилось множество карет скорой помощи.

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