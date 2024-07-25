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Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве

09:43
  • четверг
  • 25 июля 2024

Лидеры обсудили ряд важных вопросов

Президент России Владимир Путин встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Встреча состоялась вечером 24 июля, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета

Главы государств обсудили торгово-экономические вопросы, а также ситуацию в ближневосточном регионе, которая имеет тенденцию к обострению. В частности, это касается и Сирии.  

Асад отметил доверительный уровень отношений между Москвой и Дамаском и сообщил, что его визит приурочен к 80-летию установления дипломатических отношений между странами.

Последняя личная встреча Путина и Асада прошла 15 марта 2023 также в Кремле.

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