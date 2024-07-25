Собянин рассказал, как город помогает превращать идеи в работающий бизнес

45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Правительство Москвы помогает в развитии столичного предпринимательства и создании новых стартапов. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, один из наиболее эффективных инструментов поддержки - Фонд развития венчурного инвестирования. Он выдаёт льготные займы городским технологическим проектам, способствуя превращению перспективных идей в работающий бизнес.

За 12 лет программой фонда воспользовались более ста начинающих компаний из сферы ИT, промышленности, медицины и других. В этом году размер финансирования увеличили до 50ти миллионов рублей и запустили две новые программы.





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