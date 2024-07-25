Российские военные корабли снова зайдут на Кубу

В июне там побывала ударная группа Северного флота

Корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны с 27 по 30 июля. Об этом в четверг, 25 июля, рассказало кубинское Министерство обороны.

Как уточняет оборонное ведомство Кубы, речь идет об учебном корабле "Смольный", патрульном судне "Неустрашимый" и танкере "Ельня". Это будет уже второй визит российских военных кораблей на Кубу за это лето, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на фоне визита в Гавану кораблей ВМФ России Соединенные Штаты направили к берегам Кубы подводную лодку. В Пентагоне призывали американцев не паниковать, подчеркивая, что "эти учения в целом не представляют собой угрозу для Соединенных Штатов", однако "мы относимся к ним весьма серьезно".

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин на переговорах с главой Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом подчеркнул, что между Москвой и Кубой сложился беспрецедентный уровень отношений, динамику которым задают лидеры двух государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram