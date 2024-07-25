К этому, по словам политика, приведет победа оппозиции на выборах

Грузия превратится во второй фронт военного противостояния с Россией, если на парламентских выборах в октябре победит оппозиция. Такое предупреждение сделал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Как подчеркнул политик в эфире "Рустави-2", "если мы теоретически можем представить себе приход к власти коллективного "национального движения" — не дай Бог, практически этого не произойдет, ибо грузинский народ стоит в первую очередь на страже интересов страны — после выборов, я вам гарантирую, что через 2-3 месяца Грузия станет вторым фронтом".

Ранее в Кремле подчеркивали, что Грузия — это сосед России, а потому наша страна заинтересована в стабильности и предсказуемости ситуации в этом государстве.

Газета New York Times выяснила, что среди жителей грузинской глубинки многие тоскуют по советским временам и обвиняют современную молодежь в непонимании того, что "без России здесь ничего не будет".

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