ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кобахидзе: Грузия может превратиться во второй фронт против России

10:19
  • четверг
  • 25 июля 2024

К этому, по словам политика, приведет победа оппозиции на выборах

Грузия превратится во второй фронт военного противостояния с Россией, если на парламентских выборах в октябре победит оппозиция. Такое предупреждение сделал глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.
Грузия предложила США перезагрузку отношений

Как подчеркнул политик в эфире "Рустави-2", "если мы теоретически можем представить себе приход к власти коллективного "национального движения" — не дай Бог, практически этого не произойдет, ибо грузинский народ стоит в первую очередь на страже интересов страны — после выборов, я вам гарантирую, что через 2-3 месяца Грузия станет вторым фронтом".

Ранее в Кремле подчеркивали, что Грузия — это сосед России, а потому наша страна заинтересована в стабильности и предсказуемости ситуации в этом государстве.

Газета New York Times выяснила, что среди жителей грузинской глубинки многие тоскуют по советским временам и обвиняют современную молодежь в непонимании того, что "без России здесь ничего не будет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.