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Пленный рассказал об обещании командования ВСУ пойти на Белгород

10:28
  • четверг
  • 25 июля 2024

И устроить там "беспредел"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещало военным после возврата Волчанска поход на Белгород.

Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Дмитрий Ромаев. Боец – бывший осужденный, который получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу.

"Дальше пойдем на Белгород. На мирные города, в ту сторону ", - передает его слова ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Командиры обещали позволить украинским боевикам грабить, насиловать и заниматься беспределом.

"То, что мы больше всего умеем", - сказал Ромаевй

Ранее пленный боец ВСУ Андрей Бугаев заявил, что часть ВСУ испытывают симпатию к России, но опасаются законодательного преследования на Украине.

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