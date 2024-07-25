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Кулеба: Киев не прогнется под ультиматумы Путина

10:37
  • четверг
  • 25 июля 2024

До этого украинский министр заявлял о готовности к переговорам с Россией

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба записал видео об итогах своих переговоров с китайским коллегой Ван И в Пекине. Как утверждает Кулеба, Пекин "нерушимо подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и целостности Украины", что "снимает целый ряд инсинуаций".

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В видео, которое публикуют украинские СМИ и паблики, глава МИД Украины заявил, что Киев "не прогнется" на "ультиматумы", идущие от Путина или "от какой-либо части мира", хотя на встрече с Ван И он рассказал о готовности к переговорам.

Кроме того, Кулеба выдвинул два условия для начала переговоров: "никаких договоренностей об Украине без Украины" и "полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".

За день до этого Кулеба заявлял о "готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно". Однако политолог Юрий Дудкин назвал слова Кулебы "трепом" и объяснил их тем, что украинскому политику было "некомфортно" находиться рядом с китайским министром иностранных дел Ван И.

Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что "западники сейчас отказались от требований к России по границам 1991 года", теперь они "хотят взять китайский план, остановить действия по линии боевого соприкосновения и дальше они должны несколько вещей добавить туда", включая "сохранение украинской государственной системы в нынешнем виде".

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