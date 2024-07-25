ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бомбардировщики России и КНР пролетели вдоль побережья США

10:37
  • четверг
  • 25 июля 2024

Полет продолжался более пяти часов

Совместное воздушное патрулирование провели самолеты Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Авиагруппу в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к сопровождали истребители ВКС Су-30СМ и Су-35С.

Бомбардировщики ВКС России обманули украинскую ПВО
ВВС США оценили перехват свох бомбардировщиков российским МиГ-31

Как сообщили в Минобороны России, маршрут пролегал над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Российские и китайские экипажи отработали взаимодействие на всех этапах воздушного патрулирования. Совместный полет продолжался более пяти часов.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заметило, что два бомбардировщика ВКС России и два самолета ВВС КНР пролетели 24 июля у берегов Аляски. В NORAD заявили, что российские и китайские бомбардировщики не входили в суверенное воздушное пространство Соединённых Штатов или Канады.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.