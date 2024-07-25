Бомбардировщики России и КНР пролетели вдоль побережья США

Полет продолжался более пяти часов

Совместное воздушное патрулирование провели самолеты Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. Авиагруппу в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6к сопровождали истребители ВКС Су-30СМ и Су-35С.

Как сообщили в Минобороны России, маршрут пролегал над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Российские и китайские экипажи отработали взаимодействие на всех этапах воздушного патрулирования. Совместный полет продолжался более пяти часов.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заметило, что два бомбардировщика ВКС России и два самолета ВВС КНР пролетели 24 июля у берегов Аляски. В NORAD заявили, что российские и китайские бомбардировщики не входили в суверенное воздушное пространство Соединённых Штатов или Канады.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram