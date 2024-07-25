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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

10:51
  • четверг
  • 25 июля 2024

Ожидаются переговоры с Путиным в закрытом формате

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

У него запланированы переговоры по большей части в закрытом формате, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". Как ожидается, Путин и Лукашенко обсудят продвижение союзных проектов, региональную безопасность и международную повестку дня.

Накануне Путин провел в Кремле встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили торгово-экономические отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование сирийского конфликта.

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