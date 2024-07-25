Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Ожидаются переговоры с Путиным в закрытом формате
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
У него запланированы переговоры по большей части в закрытом формате, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого". Как ожидается, Путин и Лукашенко обсудят продвижение союзных проектов, региональную безопасность и международную повестку дня.
Накануне Путин провел в Кремле встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили торгово-экономические отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и урегулирование сирийского конфликта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram