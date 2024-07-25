Удар нанес "Искандер"

Около 40 западных инструкторов, а также десятки украинских боевиков ликвидированы в Харькове. Удар по вражескому пункту временной дислокации нанёс расчёт тактического комплекса "Искандер-М". Об этом сообщили в нашем Минобороны. Также российские ракетчики поразили Харьковский бронетанковый завод. Кроме того, поступает информация об освобождении двух населённых пунктов на Авдеевском участке.

Центр Новоселовки. Место, за которое накануне шли ожесточенные бои. Сегодня грохота разрывов гранат и автоматных очередей в поселке уже не слышно. ВСУ не смогли удержать позиции и вывели остатки своих подразделений. Сейчас над Новоселовкой развивается флаг Победы. Важный населенный пункт полностью освобожден.

Одновременно с Новоселовкой российские штурмовики выбили националистов из поселка Волчье и взяли его под полный контроль. На улицах и за окраинами завершается зачистка. Кстати, во время артподготовки, расчет тяжелой самоходки, уничтожил еще один американский "Абрамс". Близится к завершению и операция в населенном пункте Прогресс. Две трети территории уже заняты мотострелками. А националисты по словам военных, оказались в "котле". И в эти минуты с помощью реактивных установок и гаубиц идет его ликвидация. Убежать от минометчиков – это еще если повезет. Наши бойцы попали точно в пикап ВСУ. Все, кто был в кабине и кузове, ликвидированы. Рядом в ящиках НАТОвские боеприпасы. Теперь это трофеи. Как и захваченный в бою американский автоматический гранатомет. Разведчики, конечно, не упустили возможность поблагодарить Пентагон за редкий презент.

Советникам НАТО на Украине сегодня явно не до шуток. Только на этой неделе во время ударов по местам дислокации ВСУ убиты и ранены более 130 человек. Это зарубежные инструкторы и кадровые военные из европейских стран. Среди них, 43 – этой офицеры Специальной военной службы Британии. Примерно столько же и французов.

Тимур Абдуллаев

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