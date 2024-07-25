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Появились подробности об обвиняемом в подготовке теракта в Шереметьево

11:08
  • четверг
  • 25 июля 2024

Обвинение запросило для него 28 лет колонии

Михаил Дарий, обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево", хотел пройти обучение в академии разведки Украины. Это следует из материалов дела, оглашенных государственным обвинителем во Втором западном окружном военном суде.
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Как отмечается в документах, которые цитирует РИА Новости, в ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины.

Следователи установили, что обвиняемые в подготовке теракта в Шереметьево Илья Ковылков и Михаил Дарий намеревались по заданию спецслужб Украины подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту.

Обвинение запросило наказание в виде 28 лет колонии для Дария и 21 год — Ковылкову.

Еще в ноябре 2022 года московские аэропорты перешли на максимальный уровень готовности к терактам. Соответствующее требование подписал врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклием Меладзе. Также третий уровень угрозы был введен в петербургском аэропорту Пулково.

Также сообщалось, что российские спецслужбы вели оперативную игру с украинцами, которые пытались организовать угон стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия Ту-22М3. Летчику ВКС России и сулили три миллиона с итальянским гражданством, и угрожали расправой над его близкими. Планы киевского режима были сорваны.

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