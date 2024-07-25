Мишустина расстроил аэропорт Горно-Алтайска: "Грустно смотреть"

Аэропорт реконструируют

Развитие здравоохранения, дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство образовательных учреждений. Эти и другие вопросы обсудил Михаил Мишустин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андреем Турчаком.

Глава кабмина прибыл в Горно-Алтайск. Это завершающий пункт в программе его поездки по Сибири и Дальнему Востоку.

Обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. Также Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропорта. С учётом растущего туристического потока в республике необходим новый терминал. Работы могут начаться раньше планового срока - уже в этом году.

"Грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Мы, наверное, с опозданием подходим к этому, но очень важно, что частный инвестор сегодня вот так, с душой, думает о том, каким образом построить его на уровне самых современных, передовых технологий. Абсолютно точно мы поддержим всё то, что в будет связано со скоростью этих работ. Главное - это безопасность, качество работ. И в добрый путь! Хочу, чтобы всё получилось", - сказал Мишустин.



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