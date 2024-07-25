Россиян предупредили, что банки начнут блокировать еще больше переводов

ЦБ требует от коммерческих банков проявлять бдительность

Российские банки с четверга, 25 июля, начали на два дня блокировать переводы, если данные получателя средств содержатся в базе о мошенничестве. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Как отметила эксперт в интервью агентству "Прайм", нередки случаи, когда чересчур доверчивые граждане под воздействием инструментов социальной инженерии отдавали мошенникам средства, перечисляя их на так называемые специальные тайные "безопасные" счета.

Чтобы защитить россиян, Банк России потребовал от коммерческих банков проявлять бдительность, удвоив основания для блокировки операций. К ним относится не только присутствие в базах о мошенничестве, но и нетипичный характер операции, странная активность клиента незадолго до операции, в том числе долгие разговоры по телефону и много СМС-сообщений от незнакомцев.

Еще в 2023 году в Государственной думе подготовили ряд инициатив для защиты граждан от мошенников — например, обязать банки вести реестр скомпрометированных счетов, на которые преступники уже пытались обманным путем перевести деньги, и автоматически блокировать все переводы на них.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн утверждал, что некоторые мошеннические схемы невозможны без участия сотрудников финансовых организаций. По его словам, работники банков могут быть замешаны в махинации с кредитами.

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