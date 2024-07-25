Затонувший "Тбилиси": на дне Енисейского залива нашли пароход времен войны

Он подорвался на вражеской мине, когда шёл в составе полярного конвоя

На Таймыре в Енисейском заливе найден грузовой пароход "Тбилиси", затонувший в годы Великой Отечественной войны. Он подорвался на вражеской мине, когда шёл в составе полярного конвоя. Сухогруз обнаружили исследователи Русского географического общества.

Больше 500 километров пути, несколько часов поисков на месте. И вот, приборы, наконец, показывают: затонувший в 1943 году пароход "Тбилиси" где-то рядом.

На выходе в Карское море участники экспедиции спускают на воду катер. Снова поиски с помощью гидролокатора. Кажется, здесь. Глубина около 13 метров. Водолазы группами опускаются на дно. Условия очень сложные. Лодку начинает уносить в открытое море.

"Отключается 80 процентов наших чувств. Вытянутая рука - я уже не вижу свою ладошку. На 40 см пробивает луч специального технического фонаря, с которым многие погружаются в пещеры", - рассказывает Александр Вахонин, дайвер.

"Всё это достаточно сложно, как искать иголку в стоге сена, учитывая, что видимость практически нулевая. Постоянно на поверхности штормило тоже, это очень сложно, у некоторых отказывало снаряжение", - говорит Евгений Бабич, руководитель подводных работ.

И вот, наконец, один из водолазов опускается прямо на палубу затонувшего парохода "Тбилиси". Участник многих полярных конвоев в Великую Отечественную, он затонул 6 сентября 1943 года, подорвавшись на мине, которую в Енисейском заливе установила немецкая подводная лодка. Погибли двое, а 43-м членам команды удалось спастись. Обнаружить 140-метровый пароход удалось впервые - информации в архивах было мало. Предварительно установленные координаты оказались неточными.

"Передвижение льдов за весь 80-летний период нахождения судна в затонувшем состоянии… Он был полностью спилен льдами, и всё это было разбросано по акватории в районе затопления судна", - говорит Александр Гончаров, доцент СИБГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва, руководитель поисковых работ.

Точные координаты места зафиксировали.

"Если говорить о перспективах, конечно, мы изучили "Тбилиси" всего лишь на 3 процента. Это и предполагалось в нашей экспедиции - десант, быстрой разведки с будущим продолжением в случае успеха", - объясняет Максим Миронов - руководитель экспедиции, председатель норильского отделения Русского географического общества.

Участники экспедиции Русского географического общества хотят вновь вернуться в Карское море. Подробно обследовать пароход, понять характер повреждений и, возможно, обнаружить ценные артефакты.

Полина Кастрицкая

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram