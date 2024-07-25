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Поругалась с родителями и пропала: в Омске ищут 15-летнюю москвичку

11:47
  • четверг
  • 25 июля 2024

Поиски продолжаются четвёртые сутки

В Омске ищут пропавшего подростка. 15-летняя девушка вместе с родителями и сёстрами приехала из Москвы в гости к родственникам. После небольшой ссоры с родными она ушла из гостиницы на прогулку. С тех пор её никто не видел. Поиски продолжаются четвёртые сутки. Заведено уголовное дело. Версии разные.

Спасатели, Росгвардия, кинологи, волонтёры и просто горожане - в поисках участвуют более полутора сотен человек. Сформированы автомобильные группы, десятки пеших и даже конных отрядов. Задействован беспилотник. Прочесали каждый метр территории, где пропала девочка. Ни единой зацепки. Исчезла бесследно.

15-летняя Евангелина - старшая дочь в семье Алёшкиных. Они приехали в Омск из Москвы, чтобы навестить родственников. Перед отъездом домой девушка обиделась на родителей - её не взяли на совместную прогулку - и ушла гулять одна. Обещала скоро вернуться. Камера наружного наблюдения сняла, как Евангелина выходит из гостиницы. С тех пор её больше не видели.

Служебная собака взяла след. Он привёл к берегу реки. Спуск крутой и скользкий. Появилась версия, что девочка могла упасть и утонуть. Дно обследовали водолазы - безрезультатно. Ещё одно предположение - Евангелина могла уехать куда-то на катере. Возможно, её похитили.

"Если бы у неё была возможность связаться, она бы давно позвонила. С близкими с кем-то связалась. Она не такая, чтобы спрятаться. Это не про нее ни разу", - говорит Сергей Алешкин, отец.

Родителям девочки предложили пройти проверку на полиграфе. Но Сергей и Наталья боятся, что их переживания и нестабильный эмоциональный фон приведут к неправильным результатам. Поиски Евангелины продолжаются четвертые сутки.

Кристина Гнедова

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