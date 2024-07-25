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В Москве обсудили значимость общественного контроля

11:48
  • четверг
  • 25 июля 2024

В нем участвуют десятки тысяч граждан

К 10-летию закона об общественном контроле в Москве проходит тематическая конференция. Обсуждают международную практику в этой сфере, а также вопросы достижения целей национального развития.

Спикеры отмечают: в общественном контроле участвуют десятки тысяч граждан. За прошедшие годы он стал важным социальным институтом, который успешно выполняет свои функции.

"Это и борьба с коррупцией, и в целом наша помощь экспертная в повышении эффективности органов власти, их прозрачности, доступности и в целом эффективности. Главная задача, чтобы наши граждане с помощью этих инструментов защищали свои законные права и интересы. И у нас это получается и на уровне муниципальном, региональном, федеральном", - сказал Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты России.
 

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