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Собянин: Центр беспилотных авиасистем в "Рудневе" получит новейшее оборудование

11:14
  • четверг
  • 25 июля 2024

Площадь Центра расширится более чем в три раза

Площадь Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана расширится более чем в три раза. В отремонтированных помещениях установят современное оборудование. Решение приняло правительство Москвы, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Центр был создан в индустриальном парке "Руднево" в 2023 году. Его задача - развитие и продвижение инновационных разработок по производству беспилотных авиационных систем. Кроме того, на этой площадке научные подразделения Московского государственного технического университета имени Баумана обмениваются информацией и взаимодействуют с работающими в этой сфере организациями. Здесь занимаются исследованиями, сбором и обработкой данных.

Правительство Москвы решило придать дополнительный импульс развитию беспилотных авиационных систем. Площади центра в 2024 году увеличат с 300 до одной тысячи квадратных метров. Помещения оснастят новейшим оборудованием – таким, как сервер для обучения нейронных сетей, осциллограф, 3D-принтеры и автоматический установщик чип-компонентов. Как написал в телеграм-канале Сергей Собянин, в обновленных помещениях будут учебные аудитории, лаборатории, а также постоянная экспозиция отечественных деталей для беспилотных систем.

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