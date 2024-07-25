ЕС не поддержал претензии Венгрии и Словакии к Киеву по транзиту нефти

Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" через свою территорию

Представители 11 государств — членов Евросоюза выступили против поддержки требования Венгрии и Словакии к Еврокомиссии отреагировать на блокировку Украиной транзита российской нефти.

Как пишет Financial Times, Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения компании Киевом в черный список.

Еврокомиссия еще не приняла решение о посредничестве по вопросу возобновления поставок нефти. По информации издания, члены ЕС не поддерживают Будапешт и Братиславу в этом вопросе.

Ранее венгерское Министерство иностранных дел предупредило, что Будапешт не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Фонда мира на оружие Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из России по украинской территории.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков отметил, что эта нефтяная история может иметь политическую подоплеку — "это как раз-таки намек на то, что бы Венгрия не влезала с мирными инициативами", поскольку "они в Киеве хотят продвигать только свой план Зеленского".

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