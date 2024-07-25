Украинской армии не хватает людей

На Украине у новобранцев отсутствует желание сражаться на фронте — боевой дух практически отсутствует. На это указывается в репортаже бельгийского теле- и радиовещателя RTBF.

Бойцы 49-го стрелкового батальона ВСУ рассказали, что до принудительной мобилизации у них "была своя жизнь, семья" — воевать они не хотят, тем более что "почти три года боевых действий выматывают".

Командир батальона Василина заявила, что в начале СВО в ее подразделении были только добровольцы, однако сейчас они все погибли или тяжело ранены — новых добровольцев не было уже более двух лет. Она подчеркнула, что мобилизацию необходимо вести иным способом, поскольку не желающие воевать оказываются бесполезными на фронте.

Пленный боец ВСУ Андрей Бугаев утверждал, что большая часть военнослужащих Вооруженных сил Украины испытывает симпатию к России, но они боятся в этом признаться из-за угрозы законодательного преследования.

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военные, попавшие в плен в зоне специальной военной операции, запросили российское гражданство. Один из пленных украинцев "обратился к Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону".

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