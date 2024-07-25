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Минтруд опубликовал календарь праздничных дней в 2025 году

11:34
  • четверг
  • 25 июля 2024

Ближайшие новогодние праздники будут длинными

Минтруд опубликовал проект приказа о выходных на 2025 год.

Новогодние праздники в России в 2025 году будут длиться 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Новогодние выходные в 2026 году будут длиться 9 дней - с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

В мае 2025 года россияне будут отдыхать в совокупности восемь дней: четыре дня с 1 по 4 мая и четыре дня с 8 по 11 мая, сообщил глава министерства Антон Котяков.

На День России отдых продлится четыре дня - с 12 по 15 июня 2025 года.

Министр объяснил, что ежегодно правительство переносит выходные дни, которые совпадают с праздничными. Это позволяет оптимально их использовать и продлевать праздники. 

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