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Российский "Искандер" разрушил цеха бронетанкового завода в Харькове

11:41
  • четверг
  • 25 июля 2024

Восстановление техники ВСУ прекращено

Минобороны России сообщило об очередном ударе ракетного комплекса "Искандер" по объектам украинской инфраструктуры. Поражены цеха военного завода в Харькове.

Удар "Искандера" уничтожил до 100 боевиков ВСУ и наемников в Харькове
"Искандер" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом

Как сказано в сообщении ведомства, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. На опубликованных МО кадрах видно, как после первого взрыва фиксируется второй прилет, с кассетными боеприпасами.

В результате уничтожены два цеха по ремонту бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено.

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