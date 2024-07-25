Российский "Искандер" разрушил цеха бронетанкового завода в Харькове

Восстановление техники ВСУ прекращено

Минобороны России сообщило об очередном ударе ракетного комплекса "Искандер" по объектам украинской инфраструктуры. Поражены цеха военного завода в Харькове.

Как сказано в сообщении ведомства, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен групповой ракетный удар по объектам Харьковского бронетанкового завода. На опубликованных МО кадрах видно, как после первого взрыва фиксируется второй прилет, с кассетными боеприпасами.

В результате уничтожены два цеха по ремонту бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено.

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