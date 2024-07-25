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Судьба россиянина неизвестна: Поиск пропавших с судна Argos Georgia приостановлен

12:12
  • четверг
  • 25 июля 2024

В регионе бушует непогода

Операция по поиску пропавших на судне Argos Georgia приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Судьба одного россиянина остается неизвестной. Спасенные четверо россиян находятся в Стэнли на Фолклендах, заявил исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

"Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в Южной части Атлантического океана. На борту находились 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

По последним данным, погибли восемь человек, 14 человек удалось спасти. Среди погибших - трое россиян, четверо спасены, один числится пропавшим без вести.

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