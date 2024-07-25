Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе группы

Мужчину поймали в Турции

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере Москвы, действовал в составе группы. Об этом в четверг, 25 июля, рассказали в правоохранительных органах.

Как заявил собеседник ТАСС, у следствия есть основания полагать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва внедорожника, в котором в этот момент находились два человека.

В настоящее время принимаются меры для установления заказчика и организатора данного преступления.

Автомобиль с людьми взорвался на севере Москвы утром 24 июля, а уже вечером того же дня подозреваемого в этом преступлении задержали в Турции. Турецкий министр внутренних дел Али Ерликая рассказал, что россиянин Евгений Серебряков был задержан подразделениями полиции провинции Мугла в Бодруме.

Однако сразу возникли вопросы. Брат Евгения Серебрякова утверждает, что на распространяемых в СМИ фотографиях — не его родственник, да и дата рождения не совпадает.

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