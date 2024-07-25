Вашингтон при этом утверждал, что КНР поставляет оружие России

Соединенные Штаты и другие страны НАТО подливают масла в огонь на Украине и наживаются на военном конфликте. Такое заявление в четверг, 25 июля, сделало китайское Министерство обороны.

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, комментируя коммюнике вашингтонского саммита НАТО, военно-политический блок "является машиной, которая сеет хаос войны", сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что Североатлантический альянс принес пожар войны в Афганистан, Ирак, Ливию, а теперь еще и на Украину. При этом способствовать завершению российско-украинского конфликта НАТО не собирается, поскольку извлекает из него выгоду.

Ранее в Пекине, предвосхищая прибытие украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рассказали, что КНР продолжит содействовать мирному урегулированию украинского кризиса, поскольку мирное урегулирование российско-украинского конфликта "соответствует интересам каждой из сторон".

Кулеба сначала уверял в "готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе", а затем заявил, что Киев "не прогнется" на "ультиматумы", идущие от Путина или "от какой-либо части мира".

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