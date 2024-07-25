Два десятка детей отравились в лагере "Солнечный" в Петербурге

В учреждении проведена полная дезинфекция

Двадцать четыре ребенка госпитализированы в результате массового отравления в оздоровительном лагере "Солнечный" в Санкт-Петербурге. Дети жаловались на качество еды, а позже сообщили о плохом самочувствии.

Как сообщил гендиректор образовательного комплекса "Балтийский берег" Андрей Заикин, в учреждении после инцидента провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов, обработаны матрасы, стены помещений и туалеты. Ребят на время санобработки вывозили на экскурсию.

По данным издания 78.ru, 24 ребенка заразились острой кишечной инфекцией. Руководство лагеря считает, что один из отдыхающих съездил на выходной с родителями и, вернувшись, завез инфекцию. Однако родители утверждают, что дети постоянно писали о плохом качестве еды в столовой. Сейчас, по словам Заикина, все заболевшие отправлены домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram