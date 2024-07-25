Миллион призов: как получить эксклюзивные подарки форума-фестиваля "Москва 2030"

Мероприятие будет проходить с 1 августа по 8 сентября

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" получат эксклюзивные сувениры.

В рамках фестиваля в 10 парках Москвы отметят юбилей проекты "Активный гражданин" и "Город идей". Также будут открыты площадки ряда электронных проектов столицы - "Наш город", "Электронный дом", "Мой id" и других. Гости смогут получить подарки с фирменной символикой городской программы "Миллион призов".

Чтобы получить сувенир, нужно зайти на сайт "Миллион призов", авторизоваться и перейти в категорию "Территория будущего. Москва 2030", сообщили в мэрии. В разделе выбрать понравившийся приз, оформить заказ (с 30 июля по 7 сентября) и забрать его в одном из павильонов "Миллиона призов" (с 1 августа по 8 сентября). Всего в столице будут открыты 35 таких павильонов.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября. Гостям покажут достижения столичных производителей, передовые технологии и спортивные мероприятия.

Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

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