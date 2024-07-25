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Кремль поинтересовался готовностью Киева к переговорам

13:00
  • четверг
  • 25 июля 2024

Украина то говорит о готовности к переговорам, то отказывается "прогибаться"

Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной, но нужно понять, насколько готов к ним киевский режим. Об этом заявил в четверг, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля отметил, что из Киева "очень разные заявления звучат", а потому "сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона, и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов".

Песков напомнил, что на Украине законодательно запрещены переговоры с Россией — "еще много всего предстоит прояснить и услышать" по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сначала уверял в "готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе", а затем заявил, что Киев "не прогнется" на "ультиматумы", идущие от Путина или "от какой-либо части мира".

Директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил, что "на Украине у власти находится хунта незаконная, проводящая политику государственного терроризма". Она пренебрежительно относится к законам, в том числе к собственному законодательному запрету переговоров с Россией. Однако это еще не означает, что Киев действительно согласится на возобновление диалога.

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