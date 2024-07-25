Песков призвал не спешить с выводами о ближневосточном аналоге НАТО

Предложение создать такой альянс выдвинул премьер Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, 25 июля, что следует дождаться деталей высказанной накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху идеи о создании на Ближнем Востоке аналога НАТО.

Как подчеркнул представитель Кремля, "нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать". Иных комментариев Песков давать не стал, сообщает ТАСС.

Ранее Нетаньяху пообещал, что Израиль вместе с Соединенными Штатами одержат победу в "столкновении с террористической осью Ирана" на Ближнем Востоке. Для приближения этой цели он предложил сформировать альянс наподобие Североатлантического и "держаться вместе".

Тем временем глава венгерского кабмина Виктор Орбан заявил, что странам Европы следует создать свой аналог Североатлантического альянса, в который не будут входить Соединенные Штаты. Политик напомнил, что продвигал эту тему еще в 2012 году.

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