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Мужчина в Москве выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать

13:03
  • четверг
  • 25 июля 2024

Девочка сильно пострадала

В Москве задержали мужчину, который выхватил младенца из рук матери и попытался сбежать.

Инцидент произошел в Ферганском проезде 24 июля. 27-летний мужчина напал на незнакомую женщину 38 лет, выхватил у нее из рук малышку 2024 года рождения и пустился в бега. За ним погнался очевидец, после чего злоумышленник бросил ребенка на землю. Девочка получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Прохожие удерживали хулигана до приезда полиции. В момент преступления он находился под действием наркотических веществ. Мужчина ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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