Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Запланирована встреча с президентом России

Борт президента Белоруссии совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в различных форматах, приводит сообщение пресс-службы агентство БелТА.

Лидеры России и Белоруссии обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Также президенты затронут продвижение союзных проектов, региональную безопасность и ситуацию в мире.

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