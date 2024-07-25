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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

13:06
  • четверг
  • 25 июля 2024

Запланирована встреча с президентом России

Борт президента Белоруссии совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, запланированы встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в различных форматах, приводит сообщение пресс-службы агентство БелТА.

Лидеры России и Белоруссии обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Также президенты затронут продвижение союзных проектов, региональную безопасность и ситуацию в мире.

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