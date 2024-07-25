Общественный штаб по наблюдению за выборами создан в Москве

С 6 по 8 сентября горожане будут выбирать депутатов Московской городской Думы

Дан старт работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Решение о начале работы штаба было принято городской Общественной палатой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается в Telegram-канале штаба.

Наблюдать будем за выборами депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), и в Куркино. <...> Руководство Штаба: Вадим Ковалев – руководитель Общественного штаба; Илья Массух – заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель Электронного штаба; Александр Асафов – заместитель руководителя Общественного штаба по информационному сопровождению.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в столице с 6 по 8 сентября.

Каким способом и где можно проголосовать, читайте в специальном разделе портала mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте "ПОЛИТМОСКВА".

Ранее Московская избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов отметил, что "требования стандартные, форма стандартная", причем они "подчинены одному принципу — принципу обеспечения равенства кандидатов перед избирателем".

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что программа московского отделения "Единой России" должна появится к августовскому этапу 30-й конференции МГРО "ЕР". В ней будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам.

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