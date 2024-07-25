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Московская полиция задержала боевика террористической группировки

13:41
  • четверг
  • 25 июля 2024

Террорист разыскивался по каналам Интерпола

Боевик запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" задержан сотрудниками полиции в Москве. Террорист разыскивался по каналам Интерпола, его опознали во время проверки документов.

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Как передает ТАСС, мужчину остановили для проверки документов на Мичуринском проспекте в столице. 37-летний гражданин Азербайджана находится в международном розыске по запросу Баку. Его обвиняют в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества.

По данным правоохранительных органов, в 2013 году мужчина выехал в Сирию. Там он примкнул к террористам, ордер на арест боевика был выдан в 2019 году.

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