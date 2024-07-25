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Водителей электросамокатов хотят арестовывать за оставление места ДТП

14:05
  • четверг
  • 25 июля 2024

Штраф будет увеличен

Водителей электросамокатов и велосипедистов, сбежавших с места ДТП, хотят штрафовать на 30 тысяч рублей.

Также возможен административный арест на срок до 15 суток. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов. Свое предложение он направил председателю комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову, пишет RT.

Ранее в Москве, Санкт-Петербурге и других городах появился аналог ГАИ для пользователей самокатов. Патрули будут фиксировать нарушения и выписывать штрафы.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

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