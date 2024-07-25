ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал приём заявок на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

14:48
  • четверг
  • 25 июля 2024

Заявки принимаются до 10 сентября включительно

Лучшие проекты в области искусства и креативных индустрий смогут получить гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня начался приём заявок на первый конкурс 2025 года.

К участию допускаются негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

В соревновании представлены девять тематических направлений. Среди них - "Великое русское слово", "Я горжусь", "Культурный код", "Молодые лидеры", "Мы вместе" и другие. Заявки принимаются на сайте фонда до 10 сентября включительно. В этот раз в конкурсе есть важные изменения.

"У нас расширились финансовые коридоры: теперь это до 700 тысяч рублей, от 700 тысяч до 7 миллионов, от 7 миллионов до 20, и от 20 и выше. Я уверен, что это расширит возможности творческих команд, которым мы желаем успехов и призываем подавать заявки на первый конкурс 2025-го года. Общий объём поддержки до 5 млрд рублей", - рассказал Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Конкурс Президентского фонда культурных инициатив
Конкурс Президентского фонда культурных инициатив
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.