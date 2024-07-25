Стартовал приём заявок на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Заявки принимаются до 10 сентября включительно

Лучшие проекты в области искусства и креативных индустрий смогут получить гранты от Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня начался приём заявок на первый конкурс 2025 года.

К участию допускаются негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

В соревновании представлены девять тематических направлений. Среди них - "Великое русское слово", "Я горжусь", "Культурный код", "Молодые лидеры", "Мы вместе" и другие. Заявки принимаются на сайте фонда до 10 сентября включительно. В этот раз в конкурсе есть важные изменения.

"У нас расширились финансовые коридоры: теперь это до 700 тысяч рублей, от 700 тысяч до 7 миллионов, от 7 миллионов до 20, и от 20 и выше. Я уверен, что это расширит возможности творческих команд, которым мы желаем успехов и призываем подавать заявки на первый конкурс 2025-го года. Общий объём поддержки до 5 млрд рублей", - рассказал Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

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