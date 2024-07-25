В Парке Олимпийской деревни прошел арт-квартирник Родиона Газманова

Организаторы встречи задавали различные вопросы

В неформальной обстановке! В Парке Олимпийской деревни прошёл арт-квартирник Родиона Газманова. Среди зрителей было немало творческих молодых людей, чьи интересы выходят далеко за рамки сессий и компьютерных игр.

Организаторы встречи - участники "Студенческих парламентских клубов" - задавали самые разные вопросы. О творчестве и общественной жизни. Родион Газманов читал стихи. А ещё поделился собственным опытом работы в музыкальном бизнесе. А также рассказал об участии в социально важных проектах.

"Я изначально музыкант с экономическим образованием. В шоу-бизнесе это тоже полезно. Я действительно занимаюсь общественной деятельностью. Начиналось всё с кучи разных проектов. Потом много чего произошло ещё, и я вдруг обнаружил, что я начал заниматься общественной деятельностью систематически", - рассказал Родион Газманов, музыкант, поэт и член Общественного совета при префектуре ЗАО.

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