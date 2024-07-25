160 метеоров в час: как увидеть самый яркий звездопад года

Персеиды наблюдаются с конца июля по конец августа

Время - не спать! Начался самый яркий звездопад года. И несёт его нам комета Свифта-Туттля. Она приближается к земле один раз более чем в 100 лет. Но шлейф пылевых частиц, подсвеченных Луной, можно наблюдать каждое лето. Телескопы тут не обязательны - такое шоу заметит и человеческий глаз. Главное - посмотреть на небо. Когда лучше загадывать желание?

То, что на падающую звезду можно загадать желание, знает каждый. Но увидеть звездный дождь удается редко, хотя проливается он ежегодно в одно и то же время.

"Метеорный поток - это достаточно протяженное во времени явление, например, Персеиды наблюдаются с конца июля по конец августа, и самый пик приходиться с 11 на 12 или с 12 на 13 августа. Также в году есть другие, как я уже сказал, метеорные потоки, которые наблюдаются в другие месяцы", - пояснил Алексей Сафонов, астроном-любитель, метеоролог.

Персеиды - самый заметный из них, хоть и не самый массовый - максимально 160 метеоров в час. Зато в августе условия для наблюдения идеальные: летние ночи, хорошая погода и темнеет рано.

"В этом году условия для наблюдения Персеид очень хорошие. Дело в том, что Луна, которая является также источником засветки, она находится в первой четверти и заходит после полуночи, поэтому наилучшее время наблюдения метеоров - это время после полуночи", - отметила Елизавета Каменева, астроном-любитель.

"Звездопады нам дарят кометы, которые двигаясь по очень вытянутым орбитам вокруг Солнца, дважды пересекают земную орбиту - приближаясь к Солнцу и удаляясь. Соответственно, при нагреве с кометы стекает пыль, газ. И Земля, каждый год проходя эту точку, собирает эти пылинки на себя микроскопические и они, сгорая в земной атмосфере, оставляют яркие следы", - рассказал Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария.

Августовский звездопад дарит нам комета Свифта-Туттля. Ее частицы летят к Земле со стороны созвездия Персея, за что и получили свое название - Персеиды. Астрономы для наблюдения за небесными телами используют телескопы. И даже самые простые из них способны показать Луну, Юпитер и кольца Сатурна, хоть и не в мельчайших подробностях. А у профессиональных приборов возможности гораздо шире.

Специалисты утверждают: лучший инструмент в этом случае — наши глаза, у них самый широкий угол обзора. Если все же хочется рассмотреть звездопад поближе, стоит присмотреться к широкоугольным биноклям с увеличением всего в четыре раза. Но с оборудованием или без, удачной охоты за падающими звездами не получится, если не соблюдать несколько основных правил.

"Во-первых, для того, чтобы наблюдать такое явление, вам нужно как можно дальше от города уехать, вдали от городской засветки. Во-вторых, нужно подготовить глаза, 10-15 минут нужно смотреть на какие-то темные фоны и отключить весь поразительный свет. И тогда, когда глаза привыкнут к темноте, вы будете лучше различать вспышки метеоров, вы будете видеть их лучше", - рассказал Алексей Сафонов.

Уже сейчас при правильных обстоятельствах можно увидеть несколько падающих звезд за ночь. С каждым днем поток Персеидов будет увеличиваться пока не достигнет своего пика в середине августа.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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