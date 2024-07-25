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Суточные потери ВСУ вновь превысили 2 тысячи человек

13:57
  • четверг
  • 25 июля 2024

Российские военные продолжают теснить противника

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 2025 человек. Об этом в четверг, 25 июля, сообщается в регулярной сводке Министерства обороны России.

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Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, российскими ударами уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ и пункт базирования безэкипажных катеров, а также до пяти БМП Bradley на площадке с иностранной военной техникой.

Кроме того, в зоне ответственности группировки "Центр" уничтожен очередной американский танк Abrams.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть последние данные о потерях среди украинских военных. Он объяснил это опасениями, что этой информацией в своих интересах воспользуется Россия.

Бойцы 49-го стрелкового батальона ВСУ признались, что не желают воевать. Командир батальона Василина заявила, что в начале СВО в ее подразделении были только добровольцы, однако сейчас они все погибли или тяжело ранены.

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