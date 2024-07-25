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Румыния объявила об обнаружении на своей территории российского БПЛА

14:17
  • четверг
  • 25 июля 2024

Речь идет об обломках "Герани"

Министерство обороны Румынии заявило в четверг, 25 июля, об обнаружении обломков беспилотника российского производства типа "Герань".

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По утверждению румынского военного ведомства, эти обломки были найдены в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила, сообщает РИА Новости.

Подобные заявления звучат из Бухареста не в первый раз. В марте румынские власти утверждали, что на востоке страны на Большом острове Брэила были обнаружены некие обломки — вероятно они принадлежат беспилотному летательному аппарату.

В сентябре 2023 года Министерство иностранных дел Румынии выразило России протест против "повторного нарушения воздушного пространства" страны. Российский посол был срочно вызван в румынское внешнеполитическое ведомство после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника.

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