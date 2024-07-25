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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами больницу в Запорожской области

14:08
  • четверг
  • 25 июля 2024

Данные о пострадавших уточняются

Больница в Каменке-Днепровской Запорожской области стала целью артиллеристов ВСУ. Лечебное учреждение обстреляли с применением кассетных боеприпасов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

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По данным Рогова, по больнице прилетело не менее трех снарядов. Данные о пострадавших уточняются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об обстреле Донецка со стороны ВСУ. Как сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин, под огонь противника попал Петровский район. В результате полностью разрушена одна из котельных.

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