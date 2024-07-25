Украшение очень понравилось Ретно Марсуди

Мария Захарова пообещала подарить брошь главе МИД Индонезии. Свое украшение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отдать не могла – оно пришито к туалету.

Марсуди вышла встретить главу МИД России Сергея Лаврова перед встречей на полях СМИД АСЕАН. Поприветствовав российского министра, она обратила внимание на брошь, которая украшала туалет Захаровой. Марсуди призналась, что брошь ей очень понравилась и попросила прислать ей такую же.

Дипломат в Telegram позже отметила, что хотела бы отдать индонезийскому министру свою брошь, но она пришита. Захарова пообещала подобрать достойное украшение по возвращении в Россию и отправить его Марсуди в подарок.

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