Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Визит белорусского лидера в Россию анонсировал Кремль

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг, 25 июля, встретились на острове Валаам, расположенном в северной части Ладожского озера.

Как сообщает БелТА, Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Ожидается, что политики обсудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин 25 июля проведет встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Кремль пообещал проинформировать о деталях этой встречи позднее.

Москва и Минск сохраняют тесные отношения, углубляя партнерство по всему спектру взаимодействия. 20 июля Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента Белоруссии, выразив уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между нашими странами.

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