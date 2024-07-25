ВС России уничтожили танк Abrams и БМП Bradley

Бойцы "Центра" улучшили свое положение
Российские войска уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams производства США в Донецкой Народной Республике.
Удар по машине нанесла группировка "Центр", сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Наши бойцы на данном участке фронта отразили пять контратак противника и улучшили тактическое положение. Уничтожены до до 410 военных украинской армии.
Кроме того, ВС уничтожили до пяти американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley на площадке с иностранной военной техникой.
Ранее в Минобороны России рассказали об ударе ракетного комплекса "Искандер" по объектам Харьковского бронетанкового завода. Уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.