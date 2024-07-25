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ВС России уничтожили танк Abrams и БМП Bradley

14:32
  • четверг
  • 25 июля 2024

Бойцы "Центра" улучшили свое положение

Российские войска уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams производства США в Донецкой Народной Республике.
Суточные потери ВСУ вновь превысили 2 тысячи человек

Удар по машине нанесла группировка "Центр", сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга. Наши бойцы на данном участке фронта отразили пять контратак противника и улучшили тактическое положение. Уничтожены до до 410 военных украинской армии.

Кроме того, ВС уничтожили до пяти американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley на площадке с иностранной военной техникой.

Ранее в Минобороны России рассказали об ударе ракетного комплекса "Искандер" по объектам Харьковского бронетанкового завода. Уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.

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