Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Весам не стоит давать волю внутреннему критику

Овны

Наконец-то повеяло серьезностью: Меркурий передвинулся в знак Девы. Самое время заняться здоровьем, питанием, подумать о своей физической форме.

Тельцы

Родителям пора вспомнить, что нужно успеть до первого сентября. Всем остальным тоже не помешают новые знания – как раз есть время выбрать курсы и репетиторов.

Близнецы

Меркурий ваша родная планета, и в Деве ей очень комфортно. Вас ждут две приятные недели, когда вы многое успеете по дому или хорошо погостите у родителей.

Раки

Меркурий перешел в ваш сектор связи и перемещений, и пока он не стал ретроградным, поспешите с покупками гаджетов или автомобиля. С первого августа уже будет поздно!

Львы

У каждого знака бывает период, когда деньги легко зарабатываются, а предложения появляются сами собой. У Львов такое время продлится всего неделю, поторопитесь.

Девы

Меркурий переехал в ваш знак, где пробудет до 26 сентября, успев походить взад-вперед. Будьте готовы к определенным испытаниям, ошибкам и их исправлению.

Весы

Вы погружаетесь в себя и это нормально. Главное, сохранять позитивный взгляд на свои старания и не давать волю внутреннему критику – вам есть чем гордиться!

Скорпионы

Вам предстоит до октября вариться в проблемах своих друзей либо выяснять с ними отношения. Если вам это не надо, настройтесь сказать им "нет".

Стрельцы

Ваши жизненные цели еще не определены? Это исправимо. Меркурий поможет разобраться в себе, а также причинах неудач или застоя в карьере и бизнесе.

Козероги

Будет здорово, если вы попробуете что-то новое. Слетаете в чужую страну, вступите в группу людей с чуждыми для вас интересами – такой опыт бесценен.

Водолеи

Личные дела, долги, здоровье – вам предстоит период, когда нет дела до чужих проблем. Постарайтесь использовать его и во всём разобраться.

Рыбы

Отношения с кем-то значимым выйдут на первый план. У вас будет меняться мнение об этом человеке или о людях. Но к концу сентября все станет ясно.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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