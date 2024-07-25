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Рост цен в России обеспокоил Кремль

14:47
  • четверг
  • 25 июля 2024

Инфляционные процессы действительно есть

Рост цен в различных сегментах вызывает определенное беспокойство у правительства и Центробанка. Инфляционные процессы в стране действительно есть, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля ответил на вопрос журналиста, обращают ли власти внимание на подорожание авиабилетов. У российских перевозчиков, по данным Минтранса, в мае-июне они поднялись на 9%.

По словам Пескова, определенные меры в отношении роста цен прорабатываются. Он подчеркнул, что снижение инфляции – один из приоритетов в работе правительства. Однако  текущий показатель пока остается значительно выше весенних прогнозов, ожидается решение Центробанка об очередном повышении ключевой ставки, передает РИА Новости.

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