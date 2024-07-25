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Подозреваемый в подрыве машины в Москве оказался министрантом

14:49
  • четверг
  • 25 июля 2024

В православии это называется алтарник

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля с людьми на севере Москвы, был министрантом греко-католического прихода. Об этом в четверг, 25 июля, рассказала прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в столице.
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По словам собеседницы РИА Новости, "Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте". Это означает, что Серебряков помогал священнику во время мессы. Раскрыть какие-либо детали о Серебрякове женщина не смогла, сославшись на то, что не общалась с ним близко.

При этом генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал, что "лицо его мне знакомо, и несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме". Однако Горбунов подчеркнул, что не располагает никакими сведениями о Серебрякове.

Между тем брат Евгения Серебрякова утверждает, что на распространяемых в СМИ фотографиях — не его родственник, да и дата рождения не совпадает. Прояснить этот момент мужчина пока не может, так как телефон брата не отвечает.

После подрыва машины, в которой в это время находились два человека, преступник успел скрыться из России. В Турции удалось задержать Серебрякова. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что российская сторона работает с турецкими коллегами по поводу экстрадиции этого задержанного, которого российский суд уже заочно арестовал.

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